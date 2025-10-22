CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 123,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 123,20 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,39 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,32 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.010 Stück gehandelt.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,739 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
