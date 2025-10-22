DAX24.153 -0,7%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.737 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Nachmittag Verluste

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 123,20 USD.

Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 123,20 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,39 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,32 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.010 Stück gehandelt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,739 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

