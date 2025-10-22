Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Nachmittag Verluste

22.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 123,20 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 100,50 EUR -4,50 EUR -4,29% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com