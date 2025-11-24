CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Abend ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 73,04 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 20:08 Uhr 1,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 74,15 USD. Bei 72,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.118.599 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.11.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,466 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
