CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich CoreWeave

25.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,7 Prozent auf 70,89 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 70,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 66,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,71 USD. Zuletzt wechselten 4.830.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,466 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

