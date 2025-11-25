CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich CoreWeave

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,7 Prozent auf 70,89 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 70,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 66,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,71 USD. Zuletzt wechselten 4.830.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,466 USD je CoreWeave-Aktie.

