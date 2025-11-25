CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,7 Prozent auf 70,89 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 70,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 66,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,71 USD. Zuletzt wechselten 4.830.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
CoreWeave gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,466 USD je CoreWeave-Aktie.
