CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Nachmittag tief südwärts

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,8 Prozent auf 67,09 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,8 Prozent auf 67,09 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 66,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.689.114 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,466 USD ausweisen wird.

