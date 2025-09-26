DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.278 +0,1%Nas22.556 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit positiven Vorzeichen

29.09.25 20:25 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 122,78 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
106,00 EUR 3,50 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 122,78 USD. Bei 126,48 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.251.418 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

