CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 122,78 USD zu.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 122,78 USD. Bei 126,48 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.251.418 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD je CoreWeave-Aktie.

