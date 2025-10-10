Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Freitagnachmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 87,53 USD.
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 87,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 87,77 USD. Bei 87,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 95.224 Corning-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 57,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.
Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.
Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Corning möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,48 USD im Jahr 2025 aus.
