Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Corning am Donnerstagabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 86,88 USD.

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 86,88 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,93 USD. Zuletzt wechselten 318.632 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 87,77 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 131,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

