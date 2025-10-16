Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Corning am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,33 USD abwärts.

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 86,33 USD abwärts. Die Corning-Aktie sank bis auf 85,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 125.807 Stück.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,77 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 56,56 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison