Fokus auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 86,84 USD.

Corning Inc.
Aktien
Corning Inc.
73,00 EUR -0,41 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 86,84 USD. Bei 87,01 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.264 Corning-Aktien.

Bei 87,77 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 56,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Corning die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

