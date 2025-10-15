Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Corning

Die Aktie von Corning zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 86,13 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 86,13 USD. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,26 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.921 Corning-Aktien.

Bei 87,77 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 56,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

