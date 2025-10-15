DAX24.199 -0,2%Est505.608 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.787 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
So entwickelt sich Corning

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning präsentiert sich am Nachmittag fester

15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 86,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
73,00 EUR -0,41 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 86,13 USD. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,26 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.921 Corning-Aktien.

Bei 87,77 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 56,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen