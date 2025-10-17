Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 84,51 USD ab.

Die Corning-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 84,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 83,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,67 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 496.831 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 87,77 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 3,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison