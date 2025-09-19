DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning büßt am Montagnachmittag ein

22.09.25 16:11 Uhr

22.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 79,28 USD nach.

Die Corning-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 79,28 USD. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 78,97 USD. Bei 79,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 117.900 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 79,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 0,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 52,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

