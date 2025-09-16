Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Zum Handelsschluss gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,57 Prozent auf 46.018,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,196 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 45.919,54 Punkte an der Kurstafel, nach 45.757,90 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 45.687,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46.261,95 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,371 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der Dow Jones bei 44.946,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.215,80 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, bei 41.606,18 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,55 Prozent zu. Bei 46.261,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell American Express (+ 2,74 Prozent auf 336,00 USD), Caterpillar (+ 2,27 Prozent auf 450,66 USD), Visa (+ 1,81 Prozent auf 346,20 USD), Procter Gamble (+ 1,44 Prozent auf 160,33 USD) und Salesforce (+ 1,21 Prozent auf 242,21 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,62 Prozent auf 170,29 USD), Amazon (-1,04 Prozent auf 231,62 USD), 3M (-0,86 Prozent auf 155,16 USD), Sherwin-Williams (-0,85 Prozent auf 350,21 USD) und Nike (-0,60 Prozent auf 72,31 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49.729.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,644 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Im Dow Jones hat die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
