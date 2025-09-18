Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagabend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Corning hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Corning-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 79,63 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Corning-Aktie um 20:07 Uhr im New York-Handel bei 79,63 USD. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 79,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 78,59 USD. Bei 79,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 707.634 Corning-Aktien.
Bei 79,90 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Alle: Alle Empfehlungen