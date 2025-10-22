Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Kurseinbußen

Kurs der Corning

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 83,53 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,9 Prozent auf 83,53 USD. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,10 USD nach. Bei 86,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 490.846 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,77 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 4,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,11 Prozent.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison