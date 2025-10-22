DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.632 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.076 -1,2%
Kurs der Corning

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Kurseinbußen

22.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 83,53 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
74,07 EUR 0,19 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,9 Prozent auf 83,53 USD. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,10 USD nach. Bei 86,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 490.846 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,77 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 4,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,11 Prozent.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

