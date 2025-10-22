Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Corning zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 86,94 USD.

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,26 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 110.739 Stück.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,87 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

