Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 85,95 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 85,95 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 86,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,50 USD. Zuletzt wurden via New York 466.527 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 87,77 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Corning die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

