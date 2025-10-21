Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning verteidigt Stellung am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Corning zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Corning-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,23 USD.

Die Corning-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 85,23 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 86,45 USD. In der Spitze büßte die Corning-Aktie bis auf 84,63 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,50 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 244.355 Aktien.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,77 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 127,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Corning dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Corning-Aktie belaufen.

