Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 80,98 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 80,98 USD zu. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,17 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.242 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 14,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 53,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen.

Corning veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning -0,14 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 4,10 Mrd. USD gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

