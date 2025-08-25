DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.603 +0,1%Nas21.723 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,53 +1,1%Gold3.419 +0,6%
Kursentwicklung

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Aufschlag

28.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 69,19 USD zu.

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 69,19 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 69,21 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 67,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 400.808 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,21 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 04.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor

In eigener Sache

