CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 433,90 USD nach oben.

Das Papier von CrowdStrike legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 433,90 USD. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 438,25 USD aus. Bei 428,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 307.338 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 242,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 78,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

