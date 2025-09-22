DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Notierung im Blick

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend im Minus

30.09.25 20:25 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend im Minus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 484,20 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
415,00 EUR 1,95 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 484,20 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 479,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 486,42 USD. Zuletzt wechselten 343.330 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 6,92 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 272,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,67 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
