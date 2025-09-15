DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
16.09.25 16:10 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 438,94 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 438,94 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 435,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 444,78 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.231 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 17,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2024 bei 259,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
