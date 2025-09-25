CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 476,23 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 476,23 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 476,23 USD. Bei 472,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.825 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 272,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 42,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

