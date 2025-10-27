CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Abend an Boden

Kurs der CrowdStrike

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 529,32 USD.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 529,32 USD. Bei 534,20 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 532,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 266.054 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 535,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 1,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 294,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,32 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal