CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich CrowdStrike

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 528,74 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 528,74 USD. Bei 534,20 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 532,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 153.437 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 535,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 294,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,26 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal