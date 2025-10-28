Bauprojekt

Die Deutsche Telekom und der US-Chipkonzern NVIDIA wollen laut Insidern gemeinsam ein Rechenzentrum in Deutschland bauen.

Das Bauprojekt soll ein Volumen von einer Milliarde Euro haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Sachte vertraute Personen schrieb. Genutzt werden soll das Rechenzentrum vom Softwarekonzern SAP. Die Pläne dazu sollen demnach im kommenden Monat in Berlin mitgeteilt werden.

Wer­bung Wer­bung

NVIDIA, SAP und die Deutsche Telekom gaben auf Anfrage von Bloomberg keine Stellungnahme ab. Das deutsche Digitalministerium reagierte bislang nicht.

Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.

Die Aktie der Deutschen Telekom notiert via XETRA zeitweise 0,24 Prozent höher bei 29,07 Euro. An der NASDAQ fällt die NVIDIA-Aktie vorbörslich stellenweise 0,4 Prozent auf 190,72 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

/err/lew/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)