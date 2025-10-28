DAX24.290 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1652 ±0,0%Öl64,86 -1,4%Gold3.927 -1,6%
Trotz Sanktionen: Orban will von Trump grünes Licht für russisches Gas

28.10.25 12:30 Uhr

ROM/BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erhofft sich von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump grünes Licht für weitere Öl- und Gas-Importe aus Russland - trotz US-Sanktionen. "Ich werde bald in Washington sein, um dies mit Präsident Trump zu besprechen", sagte Orban der italienischen Zeitung "La Repubblica". Dabei wolle er diskutieren, wie für Ungarns Wirtschaft ein "nachhaltiges System" aufgebaut werden könne. Ungarn sei stark von russischem Öl und Gas abhängig.

Der Zeitung zufolge soll Orban in dem Zusammenhang Trumps Sanktionen als Fehler bejaht haben. Orbans politischer Berater dementierte dies und warf der Zeitung vor, den Premier falsch zitiert zu haben.

Orbans Berater spricht von Fake-News

Laut "La Repubblica" habe der Reporter mit Bezug auf die US-Sanktionen gefragt: "Ist Trump also zu weit gegangen und hat er einen Fehler gemacht?" Orban habe geantwortet: "Aus ungarischer Sicht ja. Wir werden also versuchen, einen Ausweg zu finden, insbesondere für Ungarn."

Orbans politischer Berater, Balazs Orban, schrieb dazu bei Facebook: "Der Fall ist ein Schulbeispiel dafür, wie die Fake-News-Medien versuchen, diejenigen zu spalten, die für Dialog und Frieden statt für die Logik des Krieges eintreten". Ungarns Premier habe lediglich betont, dass sein Land stark von russischem Öl und Gas abhängig sei, dass ohne diese Produkte die Preise "explodieren" würden und dass gravierende Versorgungsengpässe zu befürchten seien.

Orban bemüht sich um gute Beziehungen zu Trump, hat diesen mehrfach auch in dessen Residenz in Florida getroffen. Mit Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Orban Trump stets als "Friedenspräsidenten" gepriesen. Auch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhält Orban gute Beziehungen./kl/DP/nas