CureVac Aktie News: CureVac verteuert sich am Freitagvormittag

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 17,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 17,67 EUR. Bei 17,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 536 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 09.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,56 EUR an. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 82,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,13 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 123,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,62 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 144,00 Prozent auf 24,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -1,373 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

CureVac, BioNTech & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

