CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,01 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,01 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,00 EUR aus. Bei 3,07 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 16.573 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 65,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 2,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 30,21 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 3,90 USD angegeben.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,27 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,492 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

