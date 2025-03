CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CureVac

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,92 EUR ab.

Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 2,92 EUR nach. Bei 2,88 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.786 CureVac-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 41,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,29 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,90 USD.

CureVac veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CureVac -0,24 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 542,57 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CureVac-Aktie in Höhe von 0,793 EUR im Jahr 2024 aus.

