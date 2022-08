CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,74 EUR

Um 04:22 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,68 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 13,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,39 EUR. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.711 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2021 auf bis zu 64,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 78,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2022 bei 12,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen.

