CureVac Aktie News: CureVac verteidigt Stellung am Nachmittag

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CureVac-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 5,43 USD.

Bei der CureVac-Aktie ließ sich um 15:38 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 5,43 USD. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 5,43 USD. Der Kurs der CureVac-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,43 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,43 USD. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.487 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 USD. Dieser Kurs wurde am 13.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,38 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 USD aus.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,54 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,542 EUR je CureVac-Aktie.

