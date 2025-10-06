CureVac Aktie News: CureVac am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 5,41 USD ab.

Die CureVac-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,41 USD abwärts. Bei 5,41 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.894 CureVac-Aktien.

Am 13.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,55 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,522 EUR je CureVac-Aktie.

