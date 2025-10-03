CureVac Aktie News: CureVac verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 15:47 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 5,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27.302 CureVac-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,14 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 USD.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,95 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,469 EUR je CureVac-Aktie stehen.

