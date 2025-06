CureVac Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von CureVac

Blick auf CureVac-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 3,69 EUR.

Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 2,0 Prozent auf 3,69 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 3,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.250 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 34,91 Prozent zulegen. Bei 2,10 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

