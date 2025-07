CureVac Aktie News: CureVac am Mittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,63 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 4,63 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CureVac-Aktie bei 4,61 EUR. Bei 4,61 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.686 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,56 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,45 USD.

CureVac gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,199 EUR einfahren.

