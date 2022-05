CureVac Aktie News: CureVac zieht am Freitagmittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel CureVac 18,89 EUR

3,21% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 18,79 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 19,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.471 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 101,56 EUR markierte der Titel am 09.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 13,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 43,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00 USD an.

CureVac veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 552,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte CureVac am 25.05.2022 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -1,654 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac, BioNTech & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com