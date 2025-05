CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 3,73 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,73 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,75 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 197.667 Stück.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 25,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,10 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,65 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,42 USD vermeldet. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 96,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,27 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 27.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,469 EUR je Aktie ausweisen dürften.

