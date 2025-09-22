CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,37 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,37 USD nach oben. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 5,37 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 USD. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.512 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,33 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,77 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten CureVac-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,469 EUR je CureVac-Aktie stehen.

