Notierung im Fokus

CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

23.09.25 16:10 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,37 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,55 EUR 0,02 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,37 USD nach oben. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 5,37 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 USD. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.512 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,33 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,77 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten CureVac-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,469 EUR je CureVac-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen