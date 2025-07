CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 15:59 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 4,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,65 EUR. Bisher wurden heute 61.998 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,76 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CureVac seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,45 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,199 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

