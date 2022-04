CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel CureVac 15,07 EUR

Die CureVac-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 15,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CureVac-Aktie bei 15,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.107 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 110,38 EUR erreichte der Titel am 29.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 13,08 EUR. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 16,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 19.11.2021 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. CureVac hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 386,67 Prozent auf 29,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von CureVac wird am 25.05.2022 gerechnet.

