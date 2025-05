CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 4,08 EUR. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.329 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,13 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,00 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,43 Mio. USD gelegen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,459 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

