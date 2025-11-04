DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.367 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health wird am Dienstagabend ausgebremst

04.11.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 77,86 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,7 Prozent auf 77,86 USD. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 77,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.912 CVS Health-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD an. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 9,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,03 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 102,88 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

