CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 78,94 USD nach oben.
Das Papier von CVS Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 78,94 USD. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 79,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.235 CVS Health-Aktien.
Bei 85,12 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 81,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.
CVS Health veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -3,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 102,88 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
