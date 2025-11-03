CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 77,82 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 77,82 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 77,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,06 USD. Zuletzt wurden via New York 147.461 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 8,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 44,01 Prozent wieder erreichen.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 102,88 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.
Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
