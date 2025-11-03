CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tritt am Montagabend auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von CVS Health. Mit einem Wert von 78,20 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 78,20 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 78,77 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 77,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,06 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 421.404 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 8,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,28 Prozent.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,54 USD je CVS Health-Aktie.

