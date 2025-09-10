CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Abend fester

Aktie im Blick

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 74,69 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 74,69 USD. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 74,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,25 USD. Bisher wurden via New York 411.344 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,90 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 0,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,64 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

