CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 74,49 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 74,49 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 74,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,41 USD. Zuletzt wechselten 129.181 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 77,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,36 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
