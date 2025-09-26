CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagabend in Rot

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,55 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,55 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 74,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,41 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.365 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,33 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,64 USD aus.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

